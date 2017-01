Continuar a ler

O líder dos Super Dragões, que este domingo viu o portão da sua casa grafitado com insultos, considerou que os resultados abaixo das expectativas são "culpa de todos". " A equipa domina mas não consegue marcar. Toda a gente tem de trabalhar para reverter esta situação. Se o futebol fosse sem balizas éramos os maiores. Mas o futebol é quem marca mais".Questionado sobre se Nuno Espírito Santo conseguirá dar a volta a este quadro respondeu: "Tem de conseguir, ele é que é o treinador. Não sei se terá de pôr os pontas de lança a fazer treino específico. Ele é que é pago para isso".Quanto aos atos de vandalismo, o líder dos Super Dragões disse que " são ossos do ofício " e que "quando se está numa guerra vale tudo".

Fernando Madureira também foi alvo de insultos

É "com preocupação" que Fernando Madureira vê a situação do FC Porto que sábado viu a distância para o Benfica aumentar para seis pontos depois do empate a zero golos com o P. Ferreira. "Vejo a equipa a ter o controlo do jogo mas o mais importante não é isso. A equipa tem de marcar", começou por referir a

Autor: Sandra Lucas Simões