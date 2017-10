Franscico J. Marques revelou terça-feira no Porto Canal, que "o IPDJ acusou Fernando Madureira", presidente da Associação Super Dragões, "por incentivo ao ódio e violência por causa do lamentável cântico alusivo à Chapecoense"."O Fernando Madureira incorre de uma acusação que pode levar a dois anos de interdição de entrada em recintos desportivos. Há que fazer a comparação entre isso e o que acontece às claques ilegais do Benfica, que causam fatalidades", alertou Francisco J. Marques, prosseguindo depois assim: "Continuamos a viver num regime de exceção, em que tudo é permitido à claque do Benfica. E depois temos o IPDJ a querer responsabilizar o Fernando Madureira por um cântico que não foi da autoria da claque. Enquanto houver diferenças de tratamento, isto não é desporto. O IPDJ tem o dever de prestar esclarecimentos públicos. As autoridades desportivas e de segurança, o Governo, a Secretaria de Estado... alguém tem de fazer alguma coisa."