O líder dos Super Dragões admitiu que os resultados do FC Porto "são motivo de preocupação" e deixou a advertência: "Não sei se o Nuno terá de pôr os pontas de lança a fazer treino específico". Fernando Madureira acrescentou que os grafitis não lhe retiram tranquilidade. "Foi só um pouco violento para apagar a tinta. Liguei a um amigo meu que foi buscar diluente", disse.Além do que se passou na casa de Madureira, também o escritório de advogados de Adelino Caldeira, administrador da FC Porto SAD, e o restaurante da mulher de Alexandre Pinto da Costa foram vandalizados.

Fernando Madureira também foi alvo de insultos

Foi quando se preparava para "sair de casa para ir para o jogo do Canelas" que Fernando Madureira viu o portão da sua casa pintado com insultos, como contou aeste domingo já depois"São os ossos do ofício", afirmou o líder dos Super Dragões, admitindo duas hipóteses para o sucedido. "Ou foi alguém do FC Porto descontente ou então alguém de um clube rival para nos colocar uns contra os outros. Quando se está numa guerra vale tudo", defendeu, esclarecendo que esta a referir-se à "guerra entre o FC Porto e o Benfica por causa dos árbitros, do polvo e do Ferrari vermelho".

Autor: Sandra Lucas Simões