Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, é um dos oradores do ‘Simpósio Futebol Violência vs. Valores’, que decorre a 16 de março no auditório do Parque Biológico de Gaia. Ao lado do intendente João Caetano (PSP Porto) e do antropólogo Daniel Seabra, Madureira intervém no painel ‘Prevenção da Violência nos Grupos de Adeptos Organizados’, às 12 horas.