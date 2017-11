Continuar a ler

Sob arbitragem de Vilius Maciulaitis (Lituânia), Osman Singan Isguder (Turquia) e Carsten Straube (Alemanha), as equipas alinharam e marcaram:



- FC Porto (85): Miguel Queiroz, Marcus Gilbert (16), António Monteiro (3), Pedro Bastos (11), Will Hanley (16). Jogaram ainda Sasa Borovnjak (16), Will Sheehey (15), André Bessa (3), Pedro Pinto (2) e Miguel Miranda (3).



Treinador: Moncho López.



- Kapfenberg Bulls (84): Jamar (14), Vujosevic (18), Kramer (6), Moschik e Rados (2). Jogaram ainda Stegnjaic (8), Oliver (22), Schrittwieser (3) e Coffin (11).



Treinador: Michael Schrittwieser.



Marcha do marcador: 16-16 (10 minutos), 41-46 (intervalo), 61-72 (30 minutos) e 85-84 (final do jogo).



Assistência: cerca de 1.500 espetadores.



O FC Porto venceu em casa o Kapfenberg Bulls por apenas um ponto (85-84) e obteve a sua primeira vitória no grupo C da Fiba Europe Cup, ao cabo de três jornadas. E fê-lo de forma dramática, com dois lances-livres no último segundo de Marcus Gilbert e após uma grande recuperação no 4.º período. Os portistas perdiam por 11 pontos à entrada para o derradeiro parcial mas conseguiram dar a volta no duelo entre duas formações que procuravam o primeiro triunfo.Will Hanley distinguiu-se nos dragões com um duplo-duplo (16 pontos e 10 ressaltos), sendo bem secundado por Gilbert (16 pontos, 7 ressaltos e 4 assistências). O FC Porto ocupa o 3.º lugar com 4 pontos, fruto de uma vitória e duas derrotas.