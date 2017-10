O FC Porto começou a sua participação na fase de grupos da FIBA Europe Cup da pior forma, ao perder por 81-70 na visita ao reduto dos montenegrinos do Mornar Bar, em duelo do Grupo C da prova.A jogar diante do vicecampeão daquele país balcânico, os dragões até terminaram o primeiro parcial na frente, mas daí em diante o jogo foi praticamente todo dos da casa, que acabariam depois por triunfar por 11 pontos.No plano individual, e apesar da derrota, destaque para as atuações de Sasa Borovnjak e Marcus Gilbert, ambos com 21 pontos, que acabaram por ser os únicos dragões nos dois dígitos em termos pontuais.

Autor: Fábio Lima