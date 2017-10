Continuar a ler

Sasa Borovnjak foi o homem em destaque do lado dos dragões, com 23 pontos e nove ressaltos. Marcus Gilbert, com 18 pontos, seis ressaltos e duas assistências, também fez uma exibição digna de registo.



A equipa de Moncho López terá agora de esperar pela próxima quarta-feira para tentar alcançar a primeira vitória no grupo, quando enfrentar o Kapfenberg Bulls, no Dragão Caixa, outra formação também só com desaires. Sasa Borovnjak foi o homem em destaque do lado dos dragões, com 23 pontos e nove ressaltos. Marcus Gilbert, com 18 pontos, seis ressaltos e duas assistências, também fez uma exibição digna de registo.A equipa de Moncho López terá agora de esperar pela próxima quarta-feira para tentar alcançar a primeira vitória no grupo, quando enfrentar o Kapfenberg Bulls, no Dragão Caixa, outra formação também só com desaires.

O FC Porto perdeu esta quarta-feira, em jogo da 2.ª jornada do Grupo C da FIBA Europe Cup, frente ao Kataja Basket (88-84). O desaire na Finlândia foi o segundo dos dragões no grupo, após terem sido derrotados pelo Mornar Bar, na jornada inaugural (81-70).O primeiro período do encontro acabou por ser fulcral para o desfecho da partida, já que foi o único em que os azuis e brancos saíram por baixo (25-19). O placar foi sempre pautado pelo equilíbrio mas o triunfo acabou mesmo por sorrir à equipa da casa.