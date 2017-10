O FC Porto ficou esta terça-feira a um passo do apuramento para a fase de grupos da FIBA Europe Cup, ao triunfar de forma surpreendente na visita ao reduto dos israelitas do Bnei Herzliya, por 68-65, na primeira mão da segunda ronda de qualificação da prova.Diante de uma equipa que à partida seria até candidata a vencer a prova, os portistas mostraram sempre em excelente nível, estiveram praticamente todo o encontro na frente, ainda que tenham permitido uma perigosa aproximação no marcador na fase final da contenda. No plano individual, Marcus Gilbert, com 24 pontos e 7 ressaltos, foi o elemento em evidência na equipa portuense, que agora novo resultado positivo na segunda mão, marcada para a próxima quarta-feira, agora no Dragão.Caso avance para a fase de grupos, o FC Porto junta-se ao Benfica, que já está colocado no Grupo B, isto depois de ter sido afastado da Liga dos Campeões.

Autor: Fábio Lima