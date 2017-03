Alejandro Edo vai representar o Barcelona na próxima temporada. O filho de Edo Bosch, histórico guarda-redes espanhol do FC Porto – esta época transferiu-se para o Juventude de Viana –, vai reforçar os escalões de formação dos blaugrana, rumando à Catalunha no próximo defeso, altura em que completa 16 anos. Ao que o Record apurou, Alejandro Edo informou esta semana o clube azul e branco da sua decisão, depois de definidos todos os pormenores da mudança para a cidade condal.

Nascido em Portugal, ‘Xano’ despertou desde muito cedo o interesse das seleções portuguesa e espanhola. Optou por representar a portuguesa e, ao serviço desta, no Luso, em 2015, sagrou-se campeão da Europa de sub-17. Tinha apenas 14 anos. Em 2016, voltou a marcar presença no europeu do escalão, sagrando-se vice-campeão. O jovem guarda-redes, a quem se aponta um brilhante futuro, está na segunda temporada ao serviço dos dragões, depois do regresso em 2015 e após ter representado o Infante Sagres.

Apesar de ser sub-17, e tendo apenas 15 anos, já defende a baliza da equipa B do FC Porto na 3ª Divisão.

Autores: Pedro Alves dos Santos