A assinalar este ano duas décadas de carreira , André Villas-Boas tem partilhado, diariamente, imagens na sua página do Facebook com os momentos mais marcantes da carreira, uma 'iniciativa' que vai levar a cabo durante este mês de março. Esta segunda-feira o agora treinador dos chineses do Shangai SIPG recorreu a um vídeo do tempo do FC Porto "'Tributo aos Invencíveis'. Esta é parte de um vídeo motivacional que mostrámos aos jogadores antes de um jogo em dezembro de 2010. Espero que gostem", escreveu na legenda.

Autor: Sofia Lobato