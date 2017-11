O FC Porto pode garantir já esta jornada a passagem aos oitavos-de-final da Youth League, assim os dragões vençam o RB Leipzig e o Monaco garanta pelo menos um empate na Turquia, diante do Besiktas.

Assegurar desde já o apuramento e deixar as duas últimas jornadas para discutir o 1.º lugar é um cenário apetecível, mas, antes de mais, João Brandão olha para os 90 minutos desta tarde. "Não vamos abdicar em nada do nosso jogo. Os nossos princípios estão assentes e temos todas as condições para vencer, porque queremos dar um passo rumo ao apuramento. Quando chegar a altura de disputar o 1.º lugar, também estaremos prontos para isso, mas para já o objetivo imediato é conquistar estes três pontos", referiu o técnico dos sub-19, de 35 anos, em declarações ao site do clube.

Continuar a ler