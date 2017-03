Não é só no Dragão que os adeptos portistas têm demonstrado que estão com a equipa neste ‘round’ final da luta pela Liga NOS. Fora de portas, os jogadores também têm sido ‘empurrados’ pelos seus apoiantes, como se viu por exemplo em Arouca, onde compareceram em grande número. "Nós é que precisamos dos adeptos, nós é que temos de dar tudo para que eles venham ver os jogos. Este ano, que as coisas estão a correr bem, eles acompanham-nos não só em casa, mas também fora", notou Iván Marcano, ontem à noite, em entrevista ao Porto Canal. Para o central e subcapitão portista, o volte-face deu-se no Bessa. "Foi como jogar em casa, uma comunhão incrível entre adeptos e jogadores." Agora, fora de portas, o FC Porto jogará frente a Benfica, Sp. Braga, Chaves, Marítimo e Moreirense e prevê-se que a onda azul se mantenha.