O Besiktas marcou os primeiro, segundo e terceiro golos da temporada ao FC Porto e, nos dois jogos seguintes, Rio Ave (1) e Portimonense (2) também fizeram as redes de Casillas abanar. No Mónaco, porém, a equipa estancou a baliza do espanhol e, dessa forma, a fortaleza chegará a Alvalade sem qualquer fissura.Embora a missão de defender seja comum a toda a equipa, avançados incluídos, a verdade é que o segredo do sucesso portista nesse aspeto está também relacionado com a estabilidade que tem sido dado ao sector mais recuado. Casillas, Felipe e Marcano são os únicos totalistas do plantel, sendo que Alex Telles não está nesse restrito grupo porque se lesionou nos minutos finais do jogo contra o Rio Ave, em Vila do Conde. Em suma, e quase sempre por opção técnica, só o titular na lateral direita tem alternado, sendo que Ricardo Pereira tem sido o mais utilizado nesse posto.O internacional português é, de resto, o único titular da defesa que não transitou da pretérita para a presente temporada. No entanto, encaixou como uma luva no quarteto mais recuado e, por isso, relegou Maxi e Layún para as segundas opções.