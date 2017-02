Os bilhetes para o clássico frente ao Sporting, no próximo sábado, estão a ser bastante procurados, ainda mais agora que a diferença para o líder Benfica ficou reduzida a um único ponto. Ao fim do dia de ontem e a quatro do grande jogo, já tinham sido vendidos 43 mil ingressos, o que permite antecipar que a receção aos leões, no Estádio do Dragão, terá lotação esgotada.Logo no dia da sua apresentação como novo treinador do FC Porto, Nuno Espírito Santo desafiou os adeptos a ajudarem a equipa a fazer do Estádio do Dragão uma fortaleza inultrapassável para os adversários portistas. O repto foi aceite e, neste momento, a média de apoiantes presentes nos 10 jogos da Liga NOS já disputados em casa pelos azuis e brancos situa-se nos 35 mil.A destoar nestas contas está a receção ao Marítimo, da 15ª jornada do campeonato. Essa foi a única ocasião nesta edição do campeonato que o Dragão registou uma casa abaixo dos 30 mil espectadores. No topo, continua a receção ao Benfica, a única que foi vista ao vivo por mais de 50 mil adeptos.

Autor: Nuno Barbosa