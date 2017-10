Este domingo, diante do Sporting , Sérgio Conceição encontrou do outro lado da 'barricada' um técnico com o qual é sabido ter uma boa relação, conforme foi possível comprovar nos instantes que se seguiram ao apito final de Carlos Xistra . Ainda assim, o técnico portista assegura que quando a bola está a rolar... o assunto é sério."Na hora do jogo, fosse o meu pai ou a minha mãe do outro lado, estou a marimbar-me para isso! Depois do jogo é um prazer... Acho que o Jesus é um dos três melhores treinadores portugueses, sem dúvida. Aprecio muito a forma como trabalha, como vive de forma apaixonada o jogo. É um pouco o que eu sou. Somos amigos fora do campo, mas hoje fomos adversários e ele queria ganhar... e eu também!", garantiu.

Autor: Fábio Lima