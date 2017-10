Continuar a ler







O Lusitano de Évora confirmou esta segunda-feira na sua página oficial de Facebook que o Campo Estrela não passou na vistoria relacionada com a receção ao FC Porto para a Taça de Portugal, sendo por isso certo que não vão receber os dragões em sua casa.Sem esconderem a desilusão, os responsáveis pela SAD do emblema eborense prometem definir rapidamente o palco do jogo, que se realiza dia 13 às 20 horas.

Autor: Cláudia Marques