Até quando os jogadores do FC Porto vão continuar a ser agredidos impunemente? Contra tudo e contra todos estamos isolados, mas com verdade desportiva a vantagem seria confortável. Os jogos devem ser decididos pelos jogadores e treinadores. Só pic.twitter.com/NnmEVlF0DS — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 4 de janeiro de 2018

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, fez novo tweet sobre o Feirense-FC Porto (1-2), com imagens de um lance envolvendo Brahimi."Até quando os jogadores do FC Porto vão continuar a ser agredidos impunemente? Contra tudo e contra todos estamos isolados, mas com verdade desportiva a vantagem seria confortável. Os jogos devem ser decididos pelos jogadores e treinadores. Só", considerou.