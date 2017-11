Continuar a ler

O diretor de comunicação do FC Porto distribuiu autógrafos e mostrou-se aberto a perguntas no final. Sendo do conhecimento público que o Benfica está a ser investigado por alegada corrupção ativa, a primeira questão colocada pela plateia não podia ser outra: se Francisco J. Marques acredita na justiça portuguesa. O principal autor da obra foi perentório e assumiu que tem "total convicção", considerando ainda não haver, por enquanto, razões para duvidar das entidades competentes.



Este livro, de resto, chega depois das várias acusações de Francisco J. Marques nos últimos tempos, no programa 'Universo Porto da Bancada', do Porto Canal. Suspeitas essas que fizeram eclodir o chamado 'caso dos emails' e têm vindo a inflamar ainda mais as guerras com o rival da Luz.

Francisco J. Marques virou estrela na cidade do Porto. O autor do polémico livro ‘O polvo encarnado’ aproveitou uma superfície comercial da Invicta para divulgar a sua obra e os portistas não desiludiram. Algumas dezenas de pessoas quiseram ouvir mais pormenores do tão falado ‘caso dos emails’."Os esquemas, manipulações e compadrios que viciam o futebol português" são o mote que sustenta a obra, que teve ainda Diogo Faria como coautor. O painel de apresentação contou também com a presença do comentador e antigo jornalista José Cruz.

