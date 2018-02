O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, foi muito duro em relação à atuação de João Capela no Tondela-Sporting. "O problema não são os nove minutos de descontos. Se o árbitro entender que é ajustado, tudo bem, mas ele deu a indicação de que o jogo teria somente mais 4’. Foi isso que entendeu. Se desse logo indicação de mais nove minutos, ninguém iria questionar o que sucedeu posteriormente. Dentro desse tempo, um jogador foi assistido durante dois minutos e ele prolongou a partida até aos 99’. Não cabe na cabeça de ninguém", frisou o responsável azul e branco.

Na sua perspetiva, Marques refere que a arbitragem até estava a ser razoável antes de começar a fase mais quente. "Não estava a ser uma arbitragem má. Depois, aconteceu um descalabro inexplicável. Como se transformam 20 segundos em mais três ou quatro minutos de jogo?", questionou, acentuando a tónica: "João Capela tem tido muitos problemas graves na arbitragem. Para mim, o pior de tudo num árbitro é perder o bom-nome, e este juiz tem o seu ferido de morte. O expediente de Capela para continuar a ser árbitro de 1ª categoria é uma fraude. Apitou este jogo à custa de fraude que levou a cabo na época passada. Esteve meio ano sem arbitrar, porque se arbitrasse era despromovido. Por causa do trabalho escandaloso no Chaves-FC Porto para a Taça de Portugal, em que ficaram quatro penáltis por assinalar e o FC Porto foi eliminado."

Para Francisco J. Marques, essa "arbitragem lamentável" teve como consequência uma nota excecionalmente negativa. A fraude de Capela foi essa. Não arbitrar mais, de forma a segurar o lugar na 1ª Liga. Essa fraude toda a gente a conhece. Não é razoável que olhemos para Capela como olhamos para os outros. Um árbitro que comete um ato destes para se salvar, sacrificando um colega que não desceria, não surpreende quando transforma 20 segundos em três ou quatro minutos. Se não pedirem exclusão imediata de João Capela, serão coniventes com este tipo de expedientes. A arbitragem portuguesa merece mais do que isso", concluiu no ‘Universo Porto da Bancada’, do Porto Canal.