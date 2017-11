CMTV analisou lance do penálti sobre Danilo frame a frame

O diretor de comunicação do FC Porto acusou o Benfica de "sacudir a água do capote" quando afirma que publicou imagens adulteradas do lance do penálti sobre Danilo Pereira nas Aves mas que a manipulação das mesmas não foi da sua autoria."Agora que foram desmascarados tentam sacudir a água do capote. Não foi o Twitter do Benfica que difundiu as imagens manipuladas? Foi. Então de quem é a responsabilidade? Do Benfica. Nem homenzinhos são para assumirem o erro porque manipular para eles é mais um dia no escritório", disse Francisco J. Marques.