Francisco J. Marques voltou a fazer novo tweet sobre as buscas feitas a propósito do processo que investiga Rui Rangel e que incluíram pesquisas entre outros locais no Estádio da Luz e na casa de Luís Filipe Vieira."O FC Porto nega qualquer envolvimento com a operação policial em curso. E tão-pouco está a ser alvo de buscas", escreveu o diretor de comunicação do FC Porto.Antes já tinha comentado o caso:"Outra vez? Isso é que é acumular milhas da PJ, ainda vai dar direito a uma viagem gratuita para a Carregueira".