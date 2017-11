Há gente para quem vale tudo. A desonestidade desta gente não tem limites e agora tentam adulterar a verdade. Comparem as imagens e avaliem a seriedade da comunicação do Benfica pic.twitter.com/0HgC1yfony — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 26 de novembro de 2017

Francisco J. Marques publicou um vídeo no Twitter a propósito do lance em que Sérgio Conceição pediu penálti, mostrando o que diz ser "as imagens reais ampliadas" e "as imagens manipuladas pelo Benfica"."Há gente para quem vale tudo. A desonestidade desta gente não tem limites e agora tentam adulterar a verdade. Comparem as imagens e avaliem a seriedade da comunicação do Benfica", pode ler-se no Twitter.