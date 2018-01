O diretor de comunicação do FC Porto teceu duras críticas à atuação da equipa de arbitragem no jogo de ontem, considerando que os dragões podem queixar-se de seis pontos perdidos neste campeonato na sequência de erros dos árbitros.

"Mais uma vez o FC Porto é gravemente prejudicado por uma decisão errada. Waris, como se vê na imagem, está em jogo. Mais dois pontos retirados à nossa equipa. São seis (dois nas Aves, dois no Dragão com o Benfica e agora mais dois). Verdade desportiva não é isto", escreveu Francisco J. Marques nas redes sociais, acompanhando com uma imagem do lance em questão.