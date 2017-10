O FC Porto congratulou-se com as buscas feitas ao Benfica e aos seus dirigentes, considerando tratar-se de um passo importante na investigação ao caso dos emails."O Benfica está a ser investigado por alegadamente ter cometido crimes de corrupção ativa e passiva, deixa de poder fingir que nada acontece. Esta não é mais do que uma etapa do processo, mas só podemos ficar satisfeitos quando chegar a julgamento e sentença. De qualquer forma, já há algum sentimento de dever cumprido, estamos em defesa do futebol português, de um desporto mais limpo, e foi dado mais um passo nesse sentido. Assistimos à maior operação policial e judicial relativamente a um clube de futebol em Portugal, nunca houve nada com esta dimensão", lembrou Francisco J. Marques.O diretor de comunicação do FC Porto aproveitou para criticar uma vez mais aquilo que considera serem "práticas censuráveis do Benfica" e deixou um desafio no ar: "Vai ser interessante verificar agora, que os tais peritos financeiros, contabilísticos e informáticos fizeram as buscas, se o que lá encontraram é idêntico ao que foi entregue pelo FC Porto. Como sabe, tudo o que nos fizeram chegar foi entregue à Polícia Judiciária. Estou curioso para ver se o que encontram é igual ao que o FC Porto entregou ou se encontraram computadores limpos e novos, sem as coisas antigas. Da nossa parte nunca se limpou nada, está lá tudo clarinho."

Autor: Rui Sousa