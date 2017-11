No final do FC Porto-Belenenses , tanto o Benfica como o Sporting atacaram Felipe, acusando o central portista de ter sido demasiado violento. O camisola número 28 dos azuis e brancos não tardou a reagir e, agora, foi defendido por Francisco J. Marques."O Benfica lançou uma campanha contra o Felipe, cujo objetivo é retirá-lo do clássico de dia 1 de dezembro. Querem lançar-lhe o anátema de ser violento… Mas, em 61 jogos, ele nunca foi expulso. Na Champions, em que o critério é apertado - veja-se o que acontece ao Benfica -, em 14 jogos viu zero cartões vermelhos e dois amarelos. Antes de jogar no FC Porto estava no Corinthians, onde em 115 jogos só uma vez foi expulso e por acumulação de amarelos. Nunca viu um vermelho como profissional. É preciso ter cuidado com estas campanhas orquestradas pelo Benfica", alertou o diretor de comunicação do FC Porto, ignorando o ataque dos leões ao central portista "O Felipe joga no limite da agressividade como fazem os centrais, mas não é violento nem maldoso. E comparar os lances do Felipe com lances que temos visto de outros jogadores... Temos visto agressões de Pizzi e Luisão e não acontece nada… Devem estar a procurar caminho para um piscineiro que lá anda à espera de um milagre a 1 de dezembro", devolveu aquele dirigente portista, referindo-se alegadamente a Jonas.

Autores: Nuno Barbosa e André Monteiro