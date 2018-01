Continuar a ler

"Ficámos a saber que Ferreira Nunes tem estadias pagas pelo Benfica através de um mail de Paulo Gonçalves para Ana Zagalo. A que propósito é que o Benfica, hoje em dia, tem estas deferências para com Ferreira Nunes? Tem porque esteve ao serviço do Benfica até terminar o seu mandato como responsável pelas classificações do Conselho de Arbitragem que provocou descidas de notas como a do Rui Costa."



"Nuno Cabral, Ferreira Nunes, Júlio Loureiro... todos receberam convites. Há ainda pedidos para pessoas de várias instituições, FPF e Liga. Estas coisas fazem-se em Portugal sem que nada aconteça. A teia de poder do Benfica fica muito clara também nestas coisas." "Ficámos a saber que Ferreira Nunes tem estadias pagas pelo Benfica através de um mail de Paulo Gonçalves para Ana Zagalo. A que propósito é que o Benfica, hoje em dia, tem estas deferências para com Ferreira Nunes? Tem porque esteve ao serviço do Benfica até terminar o seu mandato como responsável pelas classificações do Conselho de Arbitragem que provocou descidas de notas como a do Rui Costa.""Nuno Cabral, Ferreira Nunes, Júlio Loureiro... todos receberam convites. Há ainda pedidos para pessoas de várias instituições, FPF e Liga. Estas coisas fazem-se em Portugal sem que nada aconteça. A teia de poder do Benfica fica muito clara também nestas coisas."

Francisco J. Marques denunciou esta terça-feira, no programa Universo Porto da Bancada, emitido pelo Porto Canal, aquilo que apelida de "teia de poder" do Benfica, suportada por um email enviado por Tiago Pinto, atual diretor para o futebol das águias, enviado quando ainda estava na formação do clube da Luz."Tiago Pinto envia um extenso mail na altura ainda relativo às modalidades, para Vieira, onde faz uma extensa análise de como o Benfica há-de fazer para manter uma teia de poder. Clubes, instituições, imprensa... que lhes pode trazer vantagens. O Benfica procura meter as pessoas certas nos lugares certos para deter um poder irregular, porque procura adulterar as competições em favor do Benfica. Este mail do Tiago Pinto, hoje em dia com responsabilidades no futebol do Benfica, ilustra isso mesmo."

Autor: Fábio Lima