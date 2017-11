Tal como Nuno Saraiva, também Francisco J. Marques já reagiu à entrevista de Luís Filipe Vieira à BTV.

O diretor de comunicação do FC Porto partilhou uma imagem retirada do canal oficial dos encarnados, onde se vê parte da plateia constituída por sócios do Benfica, e deixou a seguinte mensagem: "O Natal dos Hospitais este ano foi mais cedo..."