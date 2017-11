No programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal, o diretor de comunicação do FC Porto pronunciou-se sobre as buscas ao Estádio do Dragão , feitas esta terça-feira, devido às transferências de Lucho González para o Marselha, em 2009, e o regresso do argentino aos azuis e brancos, em 2012."A Polícia Judiciária esteve cá hoje acompanhada por agentes das autoridades francesas e foi-lhes entregue tudo o que pediram. Foram inquiridas pessoas como testemunhas, não há nenhum arguido do FC Porto. E não deixa de ser curioso que, pelo menos uma das pessoas que foram inquiridas, é advogado e não foi constituído arguido. Isso vem de uma vez por todas acabar com a tese de que, quando se é advogado, para se mexer uma palha tem que ser constituído arguido para salvarguardar... não senhor...", esclareceu Francisco J. Marques com uma bicada à mistura ao assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves. "É verdade que isto tem a ver com as transferências de Lucho González. Pelo que também já se viu, isto tem a ver com uma série de coisas que envolvem o Marselha, esta é uma das 18 transferências que estarão a ser investigadas pelas autoridades francesas. Não sabemos nada sobre isso, nem temos que saber. O que interessa é que o FC Porto colaborou. Quiseram ouvir pessoas que eventualmente tiveram intervenção nas transferências, não posso garantir, mas imagino que sim, e as pessoas colaboraram", concluiu aquele dirigente portista.

Autores: Nuno Barbosa e André Monteiro