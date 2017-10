Ao receber o Dragão de Ouro de Funcionário do Ano na gala de quarta-feira, Francisco J. Marques agradeceu "à administração por ter acreditado que valia a pena travar esta batalha pelo futebol português".Pinto da Costa também parabenizou o diretor de comunicação do FC Porto com... ironia. "O Dragão de Ouro para Funcionário do Ano foi muito justo. O Francisco J. Marques é exemplo de dedicação, na permanente luta contra aqueles que não querem a descoberta da verdade, contra a vontade de não quererem que o futebol e o desporto sejam uma escola de virtudes, é de uma grande coragem. Fiquei feliz, porque a sua escolha foi feita por unanimidade, só tive pena de não poder dar-lhe os parabéns por email, porque não tenho", afirmou.