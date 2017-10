Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, exigiu ontem a abertura de um "inquérito independente" à quebra de comunicação entre o VAR e a equipa de arbitragem no jogo entre o Benfica e o Aves, da última jornada da Liga NOS.

"Estes sistemas têm sempre redundâncias, para precaver qualquer falha. E um sistema como estes tem certamente várias. Onde foi a falha? Pelos vistos foi no estádio, mas eu só me convenço disso quando houver um parecer técnico independente. E mais: se isto já aconteceu antes em dois jogos, por que é que agora houve uma informação pública e antes não?", questionou, criticando a decisão já tomada pelo Conselho de Disciplina de não avançar com um inquérito.

Entre outros assuntos, Francisco J. Marques valorizou ainda as "buscas de muitas horas, extensas e pormenorizadas" feitas ao Benfica no âmbito do caso dos emails; afirmou que Pedro Guerra tinha "não um, mas dois salários no Benfica"; e disse que o assessor jurídico das águias, Paulo Gonçalves, foi constituído arguido "não por ser advogado, como tentaram fazer passar, mas sim por ser suspeito".

Autores: Nuno Barbosa e Ricardo Vasconcelos