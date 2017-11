O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, reagiu de forma irónica à intenção do Benfica em revelar aquilo que diz serem "os nomes do novo Apito Dourado" "Agora sim surpreenderam-me, nunca pensei que fosse o próprio Benfica a denunciar o Luís Filipe Vieira, o Paulo Gonçalves, o Ferreira Nunes, o Nuno Cabral, o Adão Mendes e muitos outros. Saúdo a coragem...", afirmou o dirigente portista no Twitter.