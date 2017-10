O diretor de comunicação do FC Porto envolveu Rui Gomes da Silva no caso dos e-mails, revelando uma troca de correspondência entre o ex-vice-presidente do Benfica e Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD, e João Gabriel, antigo diretor de comunicação do clube da Luz, relativa a uma intervenção do antigo árbitro Jorge Coroado. Este deu a conhecer num programa televisivo que responsáveis do Benfica acompanhavam as equipas de arbitragem estrangeiras a um estabelecimento de diversão noturna por ocasião de jogos internacionais e essa divulgação gerou a troca de e-mails."Paulo e João o que podemos dizer sobre isto?", questionou Rui Gomes da Silva, respondendo Paulo Gonçalves: "Eu não alimentava a novela e partia-lhe a cara." Francisco J. Marques censurou a forma como o dirigente encarnado abordou o assunto e ainda mais a intervenção seguinte de Rui Gomes da Silva. "Por mim era mesmo isso. Se quiserem chamo-lhe tudo. Esse gajo é um refinado filho da p...", revelou Francisco J. Marques, considerando estar provada a implicação do antigo dirigente neste caso: "Rui Gomes da Silva não diga que não está nos e-mails, está e com este baixo nível..." *

Autor: Rui Sousa