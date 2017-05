Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, foi esta terça-feira multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol devido a declarações prestadas à comunicação social. Em causa estão as palavras escritas no Dragões Diário em janeiro, com acusações à FPF por alegadamente tentar justificar a expulsão de Danilo no lance em que chocou com o árbitro Luís Godinho, na partida com o Moreirense.O responsável portista desrespeitou o artigo 19.º do Regulamento Disciplinar, relacionado com Deveres e obrigações gerais, e foi condenado ao pagamento de 459 euros.Também o FC Porto foi multado, por desrespeitar o aritgo 112.º, relativo à Lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros. Os dragões terão assim de pagar 3.825 euros de multa.

Autor: Luís Miroto Simões