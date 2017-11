Continuar a ler

"A pacificação do futebol português não é uma questão de comunicação, é uma questão institucional complexa mas que poderemos resumir numa frase: deixem os árbitros serem livres e deixem que a justiça desportiva seja cega às cores nacionais", considera Francisco J. Marques, num âmbito de um artigo do 'Expresso ' sobre o papel e a influência dos diretores de comunicação.



Questionado sobre se fala com os comentadores desportivos para os preparar para os debates, respondeu: "No meu caso, em sintonia com o ADN do FC Porto não tenho 'encartilhados'".





"A pacificação do futebol português não é uma questão de comunicação, é uma questão institucional complexa mas que poderemos resumir numa frase: deixem os árbitros serem livres e deixem que a justiça desportiva seja cega às cores nacionais", considera Francisco J. Marques, num âmbito de um artigo do 'Expresso ' sobre o papel e a influência dos diretores de comunicação.Questionado sobre se fala com os comentadores desportivos para os preparar para os debates, respondeu: "No meu caso, em sintonia com o ADN do FC Porto não tenho 'encartilhados'".

Francisco J. Marques refere este sábado que as denúncias que o FC Porto tem feito, nomeadamente no 'caso dos emails', são "uma missão de interesse público".O diretor de comunicação dos dragões diz, em entrevista ao 'Expresso', que "nada pode prejudicar mais o futebol português do que os tentáculos com os quais o Polvo procurava asfixiar quem decidia na justiça desportiva e na arbitragem para tirar disso vantagens competitivas".