Continuar a ler

O diretor portista reiterou depois essa ideia e apelidou mesmo a Liga NOS 2016/17 de "um campeonato de mentira".



"Nuno Espírito Santo acaba por ser mais uma vítima, como foram os jogadores, como foi o clube, como são vítimas os adeptos. Este é um campeonato de vergonha, de mentira. Isso não pode deixar de ser dito", concluiu. O diretor portista reiterou depois essa ideia e apelidou mesmo a Liga NOS 2016/17 de "um campeonato de mentira"."Nuno Espírito Santo acaba por ser mais uma vítima, como foram os jogadores, como foi o clube, como são vítimas os adeptos. Este é um campeonato de vergonha, de mentira. Isso não pode deixar de ser dito", concluiu.

Francisco J. Marques afirmou esta terça-feira que Nuno Espírito Santo foi vítima das arbitragens. O diretor de comunicação do FC Porto abordou assim a saída do técnico."Nuno Espírito Santo acaba por ser vítima de uma sucessão – como não há memória – de arbitragens muito, muito más", começou por dizer no Porto Canal.

Autor: Luís Miroto Simões