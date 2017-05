Sentenciada a Liga NOS 2016/17, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, não tem dúvidas de que "este é o campeonato mais adulterado de que há memória". No Porto Canal, na noite desta terça-feira, o dirigente azul e branco vincou a sua visão sobre o tetracampeonato do Benfica."É difícil encontrar algo parecido. Mesmo o campeonato de há duas épocas, o do 'colinho', à beira deste é uma brincadeira de crianças. Costuma dizer-se que, quando o campeonato acaba, as contas ficam mais ou menos saldadas, que se diluem, mas isso, este ano, é completamente falso. Os erros de arbitragem tiveram uma importância decisiva", afirmou.Dizendo que "o Benfica passa a vida a encher a boca com o caso Apito Dourado", Francisco J. Marques comparou o processo com o campeonato que está prestes a terminar: "O Apito Dourado referia-se a um jogo do FC Porto com o Beira-Mar e outro com o Estrela da Amadora, jogos da melhor equipa que o futebol português produziu nos últimos 30 anos. Comparem isso com o que aconteceu este ano jornada após jornada...".

Autor: André Monteiro