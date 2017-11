Continuar a ler

Traçando um paralelo entre as revelações encarnadas e a divulgação que o FC Porto tem feito do dito Caso dos Emails, Francisco J. Marques vincou uma "falta de sustentação" das informações do rival da Luz.



"O Benfica disparou em várias direções, umas pessoas do FC Porto e outras de fora, um bocadinho o que fizemos nós. Mas o que aconteceu com essas pessoas [visadas pelo Benfica], desataram a… Até já houve um visado, que é benfiquista, que já disse que ia avançar com um processo. Quando nós aqui deixámos perceber que algumas pessoas de dentro e de fora do Benfica estavam metidas em trapalhadas, alguma vez ouviram uma palavra de Adão Mendes, de Ferreira Nunes ou de Nuno Cabral a dizer que não era verdade? Neste caso não foi assim, neste exercício de masoquismo não foi assim." Traçando um paralelo entre as revelações encarnadas e a divulgação que o FC Porto tem feito do dito Caso dos Emails, Francisco J. Marques vincou uma "falta de sustentação" das informações do rival da Luz."O Benfica disparou em várias direções, umas pessoas do FC Porto e outras de fora, um bocadinho o que fizemos nós. Mas o que aconteceu com essas pessoas [visadas pelo Benfica], desataram a… Até já houve um visado, que é benfiquista, que já disse que ia avançar com um processo. Quando nós aqui deixámos perceber que algumas pessoas de dentro e de fora do Benfica estavam metidas em trapalhadas, alguma vez ouviram uma palavra de Adão Mendes, de Ferreira Nunes ou de Nuno Cabral a dizer que não era verdade? Neste caso não foi assim, neste exercício de masoquismo não foi assim."

Francisco J. Marques considerou as informações avançados na segunda-feira pelo Benfica sobre um 'Novo Apito Dourado' , no programa Chama Imensa, da BTV, como um "exercício masoquista", que "saiu pela culatra"."O Benfica procurou encontrar uma forma de responder e tentar abespinhar o FC Porto, mas o tiro saiu-lhes pela culatra. Aquilo foi quase um exercício de masoquismo que não correu nada bem. Foram coisas ditas da boca para fora, mas para se ter credibilidade é preciso sustentar aquilo de alguma maneira. Não foram capazes de sustentar o que disseram num único documento. Nós fizemo-lo suportados em provas documentais. O Benfica não", diferenciou o diretor de informação e comunicação do FC Porto, no programa Universo Porto da Bancada, no Porto Canal.

Autor: André Monteiro