"Não é um livro de revelações. Há uma ou outra coisa nova, que terão de ler para conhecer. É um livro que procura sistematizar a informação destes últimos anos do futebol português e uma série de comportamentos e procedimentos protagonizados por pessoas direta ou indiretamente ligadas ao Benfica, que adulteram a verdade desportiva, é isso que o livro procura fazer", afirmou o diretor de comunicação do FC Porto.



"Não podemos fazer previsões, mas as trapalhadas são tantas que me parece irreal que o Benfica possa escapar ileso a tudo isto que está a acontecer. Todas as semanas têm sido conhecidas novas práticas muito duvidosas", referiu ainda Francisco J. Marques.





"Os adeptos [do Benfica] não têm culpa nenhuma do que está a acontecer. Torcem pelo seu clube mas estão a ser vítimas, são as maiores vitimas deste grande embuste. Já o foram no passado, com um outro presidente e depois carpiram mágoas por causa disso. Pode voltar a acontecer, é o que eu acho", disse ainda lembrando a gestão de João Vale e Azevedo.

