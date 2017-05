Continuar a ler

O diretor de comunicação do FC Porto explicou que este processo foi sendo feito "através de chamadas telefónicas e por whatsapp" durante algum tempo e que "na última quarta-feira teve a sua única reunião presencial". Sobre os vários pontos em que os dois clubes disseram estar de acordo no comunicado que emitiram em comum, Francisco J. Marques fez questão de vincar que "o FC Porto não quis dar nenhuma mãozinha ao Sporting na questão dos títulos".



"É verdade que o FC Porto nunca se preocupou com o assunto. Nós sempre lhes dissemos que os não acompanhávamos neste ponto, mas a partir do momento em que eles nos apresentam o tema como 'a FPF que averigue de forma séria o que queria dizer Campeão de Portugal'... É que esta questão para mais é inclusiva, não é exclusiva. Não retira títulos a ninguém. O Marítimo e o Olhanense, por exemplo, podem ser campeões nacionais", afirmou.

A normalização das relações institucionais entre Sporting e FC Porto é oficial a partir desta terça-feira. Francisco J. Marques deu conta da situação no Porto Canal, onde também explicou porque razão os dragões passaram a acompanhar os leões no reconhecimentos dos Campeonatos de Portugal como títulos nacionais."O presidente do FC Porto recebeu uma carta do presidente do Sporting na sexta-feira e o presidente do FC Porto respondeu-lhe esta terça-feira. A partir de agora as relações estão normalizadas. Isto é uma boa notícia. Naturalmente nós vamos querer ganhar em todos os jogos e todas as modalidades ao Sporting e o Sporting quererá o mesmo, como é normal no desporto", referiu o Francisco J. Marques.

Autor: André Monteiro