Francisco J. Marques utilizou esta quarta-feira o Twitter para reagir à notícia da 'Sábado' que dá conta de que Horácio Piriquito, membro do Conselho Fiscal da FPF, enviava documentos internos do organismo a Pedro Guerra, comentador afeto ao Benfica, informação que já levou hoje a federação a anunciar ter feito uma denúncia à PJ e à PGR sobre a alegada fuga de documentos internos."Polvo à piriquito, gastronomia sem fim...", escreveu o diretor de comunicação do FC Porto naquela rede social.