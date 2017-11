O livro 'O polvo encarnado' vai ser apresentado sexta-feira num hotel do Porto. Os autores da obra - relativa ao chamado "caso dos emails" são Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, e Diogo Faria, comentador do Porto Canal e um dos criadores do "Baluarte Dragão"."Os esquemas, manipulações e compadrios que viciam o futebol português", é a frase que sustenta o título do livro e cuja capa já circula nas redes sociais.