Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, reagiu às denúncias do Benfica sobre a existência e a estrutura de um "novo Apito Dourado" , desvalorizando as mesmas e sublinhando que em nada afetarão o desempenho da equipa portista, na Turquia para defrontar o Besiktas na Liga dos Campeões."Vozes de burro não chegam a Istambul... O polvo pariu um rato e até o rato é da treta", vincou o dirigente dos dragões.