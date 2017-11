Pronto, juntou-se ao extenso rol de ameaças. Já deviam ter percebido que não adianta. Para a próxima, não se esqueça do “ene”, combinado Adré Vetura? pic.twitter.com/2Wl2Af4oK9 — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 16 de novembro de 2017

Francisco J. Marques utilizou a sua conta no Twitter para reagir a uma publicação feita por André Ventura, comentador da CMTV afeto ao Benfica, na rede social Facebook, na qual este último refere que "as pedras costumam ser mais dolorosas do que os e-mails". Na resposta, J. Marques diz que esta publicação se junta ao "extenso rol de ameaças" e ainda ironiza quanto ao facto de André Ventura ter escrito 'Fracisco' e não Francisco.

Autor: Fábio Lima