Para a madrassa do Dubai, braço do Polvo, cantamos Garrett: Pescador da barca bela,/ Inda é tempo, foge dela/ Foge dela/ Oh pescador! — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) March 3, 2017

Francisco J. Marques não deixou João Gabriel sem resposta. Depois de o antigo diretor de comunicação do Benfica ter criticado o email enviado pelo FC Porto aos sócios , chegou a resposta do lado azul e branco...O diretor de comunicação 'cantou' um poema de Almeida Garrett para "a madraça do Dubai", numa referência a João Gabriel, instando o antigo responsável encarnado a fugir da barca bela.

Autor: João G. Oliveira