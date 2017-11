Estes já falam de arbitragem. Contra factos não há argumentos: “Vamos ter os padres que escolhemos e ordenamos, nas missas que celebramos” https://t.co/bfAU7sGxBH — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 18 de novembro de 2017

Francisco J. Marques respondeu este sábado às críticas do Benfica à arbitragem do FC Porto-Portimonense após o encontro entre as duas equipas para a Taça de Portugal. No Twitter, o diretor de comunicação dos dragões escreveu, com ironia, que agora os encarnados já falam de arbitragens recorrendo a "padres e missas" referidos no caso dos emails "Estes já falam de arbitragem. Contra factos não há argumentos: 'Vamos ter os padres que escolhemos e ordenamos, nas missas que celebramos'", pode ler-se na conta daquela rede social de Francisco J. Marques.Recorde-se que o Benfica criticou duramente a arbitragem de Artur Soares Dias no encontro da 4.ª eliminatória da Taça- "É oficial o regresso das arbitragens do Apito Dourado às Antas: expulsões perdoadas ao FC Porto, expulsão inventada contra o Portimonense, sete minutos a mais sem explicação. A total impunidade perante as ameaças e coação compensa", escreveram as águias na conta oficial de Twitter da comunicação do Benfica.