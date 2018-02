Francisco J. Marques divulgou uma conversa onde Ricardo Costa pede a Paulo Gonçalves o contacto de Ricardo Araújo Pereira no sentido de o aconselhar num diferendo que este mantinha com Miguel Sousa Tavares através das suas crónicas num diário desportivo. O humorista, adepto das águias, foi abordado e aceitou que o seu contacto fosse partilhado. Posteriormente, terá publicado um texto com um conteúdo jurídico inusual.





"Ricardo Araújo Pereira acaba por cair no âmbito dos cartilheiros. No ‘Governo Sombra’ pode, se quiser, esclarecer se é verdade que recebeu informações de Ricardo Costa através de Paulo Gonçalves e do Benfica. Até ele se deixou envolver nesta massificação das ideias e na máquina de propaganda do Benfica", acusou Marques, terminando com a Operação Lex: "Tentaram dizer que as buscas a Vieira não implicavam o clube. Logo de seguida, o site do Benfica publicou um comunicado em defesa de Vieira. Mas o empresário ou o presidente? A verdade é que o Benfica assumiu que o caso lhe dizia respeito."

Autor: Vítor Pinto