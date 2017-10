Paulo Futre tem poucas dúvidas quanto às possibilidades de Casillas recuperar a titularidade na baliza portista. O antigo jogador acredita que opção de Sérgio Conceição resulta de um problema de disciplina do guarda-redes espanhol.Futre lembra que o "FC Porto estava a defender bem e não havia qualquer problema técnico ou tático para o tirar da equipa"."Passou-se alguma coisa com o telemóvel. Apanharam-no depois de um jogo da Liga dos Campeões. O treinador tem um caráter forte e o não lhe perdoou. Eu acredito que vai ser difícil que isto se altere. Enquanto continuar a ganhar vai ser difícil. Veremos se sai no mercado de inverno mas não acredito", refere ao "El Larguero" de la Cadena SER.