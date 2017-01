Abre-se uma nova porta de saída para Adrián López, avançado com o qual Nuno Espírito Santo não conta para o que resta da atual temporada. Segundo o portal turco AMKSport, o Galatasaray está disposto a chegar aos 2,75 milhões de euros para contratar o espanhol, isto depois de ter estudado a sua entrada no dossiê com 2 milhões de euros em carteira.

De acordo com as informações, que tiveram eco no país, o FC Porto quererá 3 milhões de euros para considerar a saída a título definitivo do espanhol – uma pretensão que não foi passível de ser confirmada. Ora, os turcos, que ontem anunciaram a contratação de Garry Rodrigues, extremo cabo-verdiano que já foi associado ao FC Porto, estariam na disposição de acrescentar mais alguns milhares de euros à sua oferta, mas sem aumentar significativamente o montante final.

Os dragões estão neste momento muito mais vendedores do que compradores e procuram a colocação que do ponto de vista financeiro seja mais vantajosa para os casos não só de Adrián López, mas também de Sérgio Oliveira e Evandro – elementos afastados do plantel principal na viragem do ano civil. O Galatasaray vê no espanhol uma espécie de ‘pechincha’, segundo o próprio portal, na medida em que o avançado tem provas dadas no futebol europeu, mas poderia ser contratado por um custo reduzido, face à desvalorização que vem acumulando ao longo nas mais recentes temporadas. Depois de ter adquirido 60 por cento dos direitos económicos sobre o jogador ao Atlético Madrid por 11 milhões de euros, o FC Porto não quererá libertar-se da mesma parcela por uma diferença tão grande em relação à que o Galatasaray propõe, mas, com o contrato do espanhol a terminar em 2019, torna-se imperativo começar a mitigar o investimento feito no verão de 2014. Por estes dias e, tanto quanto foi possível apurar, ainda alheio à possibilidade de o Galatasaray apresentar uma oferta formal pelos seus serviços, Adrián está a treinar-se com o FC Porto B. Depois de uma época de empréstimo, pode chegar a saída definitiva.

Autores: André Monteiro e Nuno Barbosa