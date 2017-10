Continuar a ler

O jogador brasileiro, que se estreou esta temporada na equipa principal, admitiu que a vinda para os dragões "superou as expectativas" e agradeceu aos treinadores das equipas B e principal: "Adaptei-me rapidamente e só tenho de agradecer a forma como o FC Porto me recebeu aqui na Europa. Tenho de melhorar a cada dia. Aprendi muito com o Folha e espero apender mais ainda. Com o Sérgio também estou a aprender bastante. São dois grandes treinadores que apareceram na minha vida".



Por fim, Galeno dedicou o prémio ao pai, já falecido: "Dedico à família e ao meu pai, que hoje não está aqui mas sei que está orgulhoso de mim".

Wenderson Galeno, avançado de 20 anos distinguido com o Dragão de Ouro para Revelação do Ano, falou de "um ano fantástico" que o levou a ganhar este galardão."Foi um ano fantástico. Só tenho de agradecer a Deus por tudo o que está a acontecer na minha vida. Estou muito feliz. Vou trabalhar para no próximo ano voltar aqui novamente. Desde pequeno fazia muitos golos, então fui crescendo e aprendi mais ainda, e estou muito feliz por jogar no FC Porto", referiu ao Porto Canal.

Autor: Luís Miroto Simões