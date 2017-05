Independentemente do nome do treinador que vier a orientar a equipa na próxima época, a SAD continua a preparar o plantel e já há dois jovens da equipa B com presença garantida nos trabalhos de pré-temporada. São eles Wenderson Galeno e Joris Kayembe. O brasileiro, de 19 anos, acabou de assinar contrato com os dragões até 2022, depois de uma época de empréstimo do Grémio Anápolis, e fica com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Quanto ao belga, de 22 anos, tem uma nova oportunidade ao mais alto nível, ele que já chegou a jogar pela equipa principal, em 2013/14, sob o comando de Luís Castro. Depois disso foi emprestado ao Arouca e Rio Ave até regressar à equipa B dos dragões.